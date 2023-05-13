Вертолет потерпел крушение под Белгородом
| Происшествия 3 515
На опубликованных в соцсетях кадрах виден поднимающийся над местом падения черный столб дыма.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Вертолет потерпел крушение под Белгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
На опубликованных в соцсетях кадрах виден поднимающийся над местом падения черный столб дыма.
Принадлежность винтокрылой машины, а также судьба экипажа выясняется.
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