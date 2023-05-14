Жительница Москвы нашла иглу и таблетки в бургере из сети быстрого питания

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24

Жертвой фастфуда в прямом смысле едва не стала десятилетняя дочь женщины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / ELENA SIKORSKAYA; 5-tv.ru

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Жительница Москвы обнаружила в бургере из известной сети быстрого питания иголку и таблетки.

Женщина утверждает, что заказала еду через сервис доставки, а когда ее десятилетняя дочь начала есть привезенный бургер, в нем оказались швейная игла и неизвестные таблетки.

«Мы просто вызвали скорую помощь и полицию. Они будут сами разбираться. С ребенком все в порядке, ему промыли желудок, а дальше будут разбираться, что там», — рассказала 38-летняя Екатерина в комментарии 5-tv.ru.

В бургере из популярной сети нашли иглу и таблеткиВ бургере из популярной сети нашли иглу и таблетки. 5-tv.ru

Прибывшие сотрудники полиции изъяли несъедобный бургер. Им предстоит выяснить, на каком этапе в продукции популярной сети появились опасные «ингредиенты»: производства, упаковки или доставки. Не исключена и версия «потребительского экстремизма»: нередки случаи, когда покупатели намеренно дискредитируют ту или иную компанию, чтобы получить от нее компенсацию за товар якобы ненадлежащего качества. Таблетки правоохрантели отправили на экспертизу на предмет содержания в них наркотических веществ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасны роллы из доставки и через сколько часов они «умирают».

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