«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России

Российский актер поделился своим мнением по поводу уехавшей из России артистки.

Актер Иван Охлобыстин предположил, чего именно испугалась эстрадная певица Алла Пугачева, которая спешно уехала из России после начала спецоперации. Об своей основной версии он рассказал в интервью на YouTube-канале «НЕОРУЭЛЛ».

«Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, еще более ужасающая мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, — что без нее это все может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли. Без нее, действительно, сложно себе представить предшествующую культуру», — поделился своим мнением артист.

Охлобыстин с 2014 года регулярно посещает Донбасс с гуманитарной помощью. Он, кстати, был одним из первых, кто получил гражданство ДНР.

После начала СВО Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Из-за бегства в сторону эстрадной певицы полилось много негатива. К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений.