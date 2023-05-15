Сборная России по тайскому боксу вернулась в Москву после победы на ЧМ

Эфирная новость 36

В Бангкоке российские спортсмены выиграли 26 медалей, 11 из них — золотые.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сборная России по тайскому боксу вернулась в Москву после триумфа в Бангкоке! Наши спортсмены ехали на юбилейный, 20-й, чемпионат мира только побеждать. Чтобы стать лучшей в мире, Марии Климовой нужны были четыре победы на чемпионате. С задачей справилась на отлично. В руках золотая медаль, а на лице — ни единого синяка.

«Тренировки, обще накопленная усталость разбитые ноги. Это все накопилось. И вот когда я выиграла и мне подняли руки — я выдохнула: «Ура, я могу быть свободна», — рассказывает двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Мария Климова.

Всего наши спортсмены выиграли 26 медалей. Больше нет ни у одной сборной — а их в этом году было полторы сотни. Как обычно праздник спорта попытались испортить политики. На награждении не поднимали флаг России и не звучал национальный гимн. Наши бойцы выступали в нейтральном статусе. Но благодаря преданным болельщикам не забывали, откуда родом крепкие парни и девушки.

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

10:05
В ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску
9:55
Поющие нейросети: как искусственный интеллект угрожает музыкальной отрасли
9:36
Сотни россиян уже больше суток не могут улететь из Турции из-за задержки рейсов
9:19
В России планируют утвердить новые ГОСТы на сыры и мед
9:04
В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
8:52
Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах после обработки всех бюллетеней

Сейчас читают

Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Тянет лямку второй год»: за что Зеленскому вручили премию имени Карла Великого
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп