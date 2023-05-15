В Кремле отреагировали на слова Макрона о «вассальной зависимости» РФ от Китая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 187

Песков: отношения Китая и России строятся на стратегическом партнерстве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Huanchi; Ruptly; 5-tv.ru

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Москва обозначила учет взаимных интересов и близость мировоззрения основными принципами дружбы РФ и КНР.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая. Во время общения с журналистами он сообщил, что Москва и Пекин выстаивают партнерские отношения, а на Западе не понимают сути происходящего.

Песков отметил, что российская сторона категорически не согласна с высказываниями французского лидера. По словам официального представителя Кремля, отношения с КНР носят характер стратегического партнерства.

«Это не связано с зависимостью, это учет взаимных интересов, близость мировоззрения в отношении международных дел», — прокомментировал Песков.

Он также добавил, что КНР и РФ не принимают попыток диктата. В Кремле считают неправильным подход Запада к трактовке российско-китайских отношений. По словам Пескова, там не понимают сути происходящего.

Российско-китайские отношения последнее время, действительно, укрепляются. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва и Пекин сотрудничают гармонично и представляют собой образец взаимодействия между крупными державами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сети раскритиковали слова Макрона о поражении РФ.

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