В Макеевке отметили День конституции ДНР

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Волонтеры устроили для жителей Макеевки праздник в День конституции ДНР.

В Макеевке отметили День конституции ДНР

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

В Макеевке 14 мая отметили День конституции Донецкой Народной Республики (ДНР). В Макеевку приехал Илья Бачурин, директор организации «Москонцерт». Волнотеры устроили настоящий праздник для местных жителей прямо на улице, под открытым небом: плясали, пели и жарили шашлыки.

Также российские волонтеры позаботились и о духовном: совместно с Фондом Томилина работники «Москонцерта» привезли первую партию книг для «Донецкой Республиканской библиотеки для молодежи».

«Культбригады Москонцерта давно не только про музыку, решили с Фондом Томилина привезти свою первую, точно не последнюю, партию книг в «Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи“», — написал Бачурин 13 мая в Telegram-канале.

В апреле в Донбасс прибыла колонна с 200 тоннами гуманитарной помощи от российских военных. В коробках содержится все необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Все это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.

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