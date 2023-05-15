В Макеевке 14 мая отметили День конституции Донецкой Народной Республики (ДНР). В Макеевку приехал Илья Бачурин, директор организации «Москонцерт». Волнотеры устроили настоящий праздник для местных жителей прямо на улице, под открытым небом: плясали, пели и жарили шашлыки.

Также российские волонтеры позаботились и о духовном: совместно с Фондом Томилина работники «Москонцерта» привезли первую партию книг для «Донецкой Республиканской библиотеки для молодежи».

«Культбригады Москонцерта давно не только про музыку, решили с Фондом Томилина привезти свою первую, точно не последнюю, партию книг в «Донецкую республиканскую библиотеку для молодежи“», — написал Бачурин 13 мая в Telegram-канале.

В апреле в Донбасс прибыла колонна с 200 тоннами гуманитарной помощи от российских военных. В коробках содержится все необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Все это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.