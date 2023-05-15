В шорт-лист Национальной премии интернет-контента вошли 66 проектов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 98

Подавляющее число номинантов — документалки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; Telegram / izvestia; 5-tv.ru

Объявлены номинанты второй Национальной премии интернет-контента. В шорт-лист вошли более 60 проектов, сообщил в понедельник, 15 мая, руководитель продюсерского совета Института развития интернета (ИРИ) Тимур Вайнштейн.

По его словам, главным критерием, по которым конкурсная комиссия принимала решение, была прежде всего социальная направленность проектов.

«Нам было важно, чтобы они имели созидательный эффект, но с другой стороны, конечно, чтобы они были интересны зрителю», — сказал Вайнштейн на пресс-конференции.

В итоге совет выбрал 66 проектов по трем направлениям: документальный фильм, лучший спецпроект и интернет СМИ. Однако подавляющее число было документальными, уточнил он.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский со своей стороны добавил, что шорт-лист формировался из заявок лидеров медиа- отрасли, всего в этом году было принято свыше 500 заявок.

«Это более 100 компаний, которые производят контент. Шорт-лист выбирается членами экспертного совета премии, куда входят представители крупнейших в стране медиакомпаний и онлайн платформ телеканалов», — рассказал он.

Шорт-лист претендентов на премию представлен на сайте ИРИ. За победу. в частности, поборются военная драма по реальным событиям «Аманат», сериалы «Про Миру и Гошу» и «Бодо Бородо». Среди короткометражек — «Отель Браун» и другие.

Награждать победителей премии будут в два этапа. Первая церемония состоится 18 мая в Центре изучения конструктивизма «Зотов», где будут названы победители в 16 номинациях. Второй этап награждения пройдет 7 июня во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер.

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