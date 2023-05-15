Обратили в бегство: как танкисты РФ впервые встретились с танком Leopard

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Рита Миронова
Рита Миронова 693

Российский танкист рассказал о первой встрече и бое с немецким танком Leopard

Обратили в бегство: как танкисты РФ впервые встретились с танком Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Для российских военнослужащих в ДНР это был первый встречный бой с немецким сооружением.

Танкисты российской армии впервые столкнулись с экипажем ВСУ (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) на немецком танке Leopard. Это был первый в ДНР встречный бой, и вражеское орудие отступило после первого же выстрела в его сторону.

«Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С „Леопардом“ это первый случай», — рассказал ТАСС танкист с позывным «Тигр».

Российские военнослужащие знают, как бороться с иностранной техникой. Подчиненные «Тигра» выдвинулась на прямую наводку и открыли огонь. Из-за рельефа местности попасть в цель не удалось, но противнику хватило одного выстрела, чтобы отступить.

По словам военнослужащего, ВСУ на Leopard хотели отработать по опорному пункту российской армии.

Танки немецкого производства Leopard Киев получил от ФРГ в этом году. Власти Германии одобрили поставку на сумму в почти два миллиарда рублей. Всего Украина получила более 150 танков.

Поставки оружия начались в связи с специальной военной операцией, которую проводит Россия с целью защиты жителей Донбасса. Мирные граждане подвергались обстрелам со стороны киевского режима, поэтому президент РФ Владимир Путин объявил о военной помощи самопровозглашенным республикам. После этого западные страны начали активно «накачивать» Украину оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard.

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