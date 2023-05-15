ФСБ предъявила экс-сотруднику посольства США обвинения в сотрудничестве
Дипломат был допрошен и позднее арестован.
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России предъявила обвинения бывшему сотруднику посольства США Роберту Шонову в сотрудничестве на конфиденциальной основе. Он арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ („Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией“)», — рассказал собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Крыма, который отправил данные о перемещении российской военной техники в направлении зоны специальной военной операции.
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