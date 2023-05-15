Лукашенко: войска Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска республики находятся в повышенной боевой готовности. Об этом он сообщил во время визита в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО республики.

Лукашенко заслушал доклад о выполнении задач боевого дежурства и отметил, что ситуация в воздушном пространстве Белоруссии сейчас не критическая, но, тем не менее, есть некоторые настораживающие факторы.

По словам белорусского лидера, войска республики находится в повышенной готовности уже трое суток. Связано это с инцидентами, которые накануне случились на границе.

«Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна», — приводит его слова сайт Белта.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия была вынуждена отреагировать на произошедшее. Он отметил, что не стремится запугивать население, но здраво оценивает обстановку вокруг страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.