Лукашенко: войска Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 112

Белорусский лидер отметил необходимость принятия ответных мер после произошедшего недалеко от границы республики.

Лукашенко: войска Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска республики находятся в повышенной боевой готовности. Об этом он сообщил во время визита в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО республики.

Лукашенко заслушал доклад о выполнении задач боевого дежурства и отметил, что ситуация в воздушном пространстве Белоруссии сейчас не критическая, но, тем не менее, есть некоторые настораживающие факторы.

По словам белорусского лидера, войска республики находится в повышенной готовности уже трое суток. Связано это с инцидентами, которые накануне случились на границе.

«Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна», — приводит его слова сайт Белта.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия была вынуждена отреагировать на произошедшее. Он отметил, что не стремится запугивать население, но здраво оценивает обстановку вокруг страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

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