Стали известны подробности покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета
Мужчина выжил, в настоящее время он находится в реанимации на ИВЛ.
Фото, видео: Владимир Иванов / ТАСС; 5-tv.ru
Накануне Луганск, который уже начал отвыкать от массированных обстрелов со стороны ВСУ, снова вздрогнул от взрывов. Один из них оказался покушением на исполняющего обязанности главы МВД республики. Он в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
Помимо него ранения получили еще шесть человек — за их жизни также борются врачи. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин восстановил всю хронологию событий.
«Довольно мощное взрывное устройство, судя по последствиям. А здесь, перед крыльцом, оказывали помощь раненым. Здесь в помещении парикмахерской находилось несколько человек. Сразу после взрыва их эвакуировали в госпиталь», — рассказывает журналист.
«Пострадало семь человек, четыре в тяжелом состоянии. Все доставлены в больницы, оказывается медицинская помощь», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Взрывное устройство заложили внутри. Из пострадавших — юноша 17-ти лет и нынешний глава МВД республики с охранниками. Именно Игорь Корнет и был целью. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое. Не удивительно. Взрыв был такой силы, что осколки стекол и рам отлетели на десятки метров.
«Вот работает взрывотехническая лаборатория. И еще, возвращаясь к мощности взрывного устройства, в этом магазине, соседнем, буквально вынесло стену на складе», — рассказывает журналист.
Хозяева магазина потрясены. Говорить им сложно.
«Просто не успела напугаться. А что чувствовали раненые, а что почувствовала я? Страх… это ничто по сравнению с тем», — рассказывает хозяйка магазина.
Последние четыре дня Луганск переживает атаки преступного киевского режима. Обстрелы новыми иностранными крылатыми ракетами — последний произошел сегодня на окраине города — теперь вот попытка убить главу МВД республики.
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