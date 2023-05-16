Тяжело общаться: как живет перенесший инсульт актер Алексей Янин

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23

Мать Алексея Янина рассказала про отношения своей невестки с актером

Тяжело общаться: как живет перенесший инсульт актер Алексей Янин

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Мать артиста раскрыла подробности его состояния.

В 2015 году актер Алексей Янин перенес инсульт, но недуг оставил тяжелые последствия. Об этом сообщила мать артиста Ольга Янина.

Так, она рассказала, что ее невестка Дарья не бросает Алексея и регулярно к нему приезжает. Супруга всегда находится рядом со своим мужем: если с тем что-то происходит, то она всегда ему помогает.

«Она не бросила Лешу», — рассказала Ольга Янина в эфире одного из федеральных каналов.

В настоящее время артист живет с родителями, которые следят за его благополучием и занимаются с ним на тренажерах. Периодически знаменитость навещает его 12-летний сын, но им тяжело общаться из-за нарушений речи у актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт. Инцидент произошел 11 мая, когда 88-летнего режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы.

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