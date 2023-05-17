Беспрецедентный шторм: Байден срочно вернулся в США на фоне возможного дефолта

В крахе банков, запустивших кризис, многие винят криптовалюты.

Президент США Джо Байден срочно возвращается на родину из Японии и отменяет поездки в другие страны — все из-за государственного долга Соединенных Штатов.

До наступления дефолта — 16 дней, и половину из них президент должен был провести в заграничных турне. Теперь ему срочно нужно уговорить конгресс повысить потолок госдолга, который, к слову, и так составляет 31 триллион долларов. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко — о шансах Вашингтона на банкротство.

Министр финансов США сообщает американцам пренеприятнейшее известие — деньги в государственном бюджете США могут закончиться в ближайший месяц. Суровую правду о том, что средств скоро совсем не останется, в том числе для начисления социальных пособий и финансирования программ медицинского страхования, Джанет Йеллен объявила на конференции независимых банкиров в Вашингтоне.

«Наша экономика переживет беспрецедентный шторм. Это отразится на миллионах американских семей, рассчитывающих на государственные выплаты, а это 66 миллионов, нуждающихся в соцподдержке, миллионы ветеранов и семей военных, служивших нашей стране». — сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

Такими вполне убедительными речами Йеллен пытается повлиять на переговоры о лимите госдолга США, который сейчас составляет 31 триллион долларов. Министр напоминает, что финансовый крах, если он случится, отразится не только на людях, но и на политике страны.

«Беспрецедентный экономический и финансовый кризис усугубится возможными сбоями в работе федерального правительства, включая управление воздушным транспортом, правоохранительные органы, охрану границ и национальную оборону, а также телекоммуникационные системы», — добавила Йеллен.

Банковский кризис сотрясает экономику США уже на протяжении нескольких месяцев. С января конгресс не позволяет правительству наращивать госдолг.

Учитывая, что бюджет в Штатах дефицитный, аналитики заявляют — сделать это критически важно. Три банка уже рухнули, еще 50 — на грани разорения.

Началось все с Silicon Valley он входил в двадцатку крупнейших финансовых организаций страны и запустил кризис целого сектора. Вслед за ним — Signature. Теперь обанкротившиеся высокопоставленные сотрудники двух гигантов оправдываются в Банковском комитете США.

«Вы сделали большую глупость, согласились на сделку, которая в итоге прогорела. И налогоплательщикам Америки пришлось заплатить за вашу глупость, не так ли?» — задается вопросом Сенатор Джон Кеннеди.

«Сенатор, произошел ряд беспрецедентных событий, которые привели нас к тому, что мы имеем сегодня», — оправдывается бывший генеральный директор банка Силиконовой долины Грегори Беккер.

«Нет, эти события не были беспрецедентными. Вы просто клали все яйца в одну корзину. И если вы не живете в космосе, могли уже понять, что процентные ставки растут, а вы не были застрахованы!» — парировал Кеннеди.

И Silicon Valley, и, главным образом, Signature, львиную долю резервов хранили в криптовалюте. В ней же проводили большинство операций.

Одно дело — если активы в золоте, долларах, евро — тогда они чем-то да подкреплены. Другое — те же биткоины — тут как рулетка: повезет — выиграешь, нет — останешься ни с чем.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов провела расследование. Заявила, что в крахе виноваты именно криптовалюты.

«Signature не смог оценить риски криптовалютных депозитов и свою зависимость от них. Неадекватное управление рисками привело к тому, что банк не смог управлять своей ликвидностью в период стресса», — говорится в сообщении.

А единственный, кто на происходящее смотрит с оптимизмом — это Джо Байден. Заявляет, что хочет достичь соглашения и уверен — согласовать потолок госдолга получится.

Лидер США уже получил письма от сотен руководителей американских компаний. Деловой сектор направил Байдену грозное предупреждение о том, что экономике грозит полнейший крах. А простые американцы — по опросам, таких более 80 процентов — боятся, что новый кризис еще больше снизит уровень жизни.