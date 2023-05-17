Альфонсы, прощайте: как уход Tinder из России ударит по мошенникам

Альфонсы-мошенники напряглись — из страны уходит главный поставщик их клиентов — приложение Tinder. Да, наверняка есть и те, кому удалось найти свою судьбу, свайпнув вправо, — но это скорее исключение из правил. Корреспонденту «Известий» Марии Зверевой пришлось выйти в офлайн, чтобы понять, где теперь будут знакомиться россияне.

«Никто тебя не заменит, я не хочу никого, противны все, вот — нет никого и не было, ты богиня!» — от таких сообщений сердце Натальи Пушкиной билось чаще. Ей казалось, что впереди только счастье, и оно было — целых два года, — но тут подкралось внезапное банкротство возлюбленного из Tinder.

Красавец оказался не просто альфонсом, а организатором сложной бизнес-схемы — сначала подбирал жертву в интернете, а после приступал к махинациям с ее кошельком.

«Он такой самец-самец! Таких очень мало и таких очень любят женщины. Я его выгнала из дома где-то в мае прошлого года. И в июле мне позвонила женщина и говорит, вы знаете такого-то такого-то? Он покупает участок, она дает деньги, он мне типа дарит его, надо сделать забор — он берет у меня деньги еще у кого-то», — говорит Пушкина.

Таких, как Наталья, у него одновременно было больше десяти. Подобный бизнес выстраивала и бывшая жена Михаила из Санкт-Петербурга — мужчина тоже свайпнул ее в приложении, и спустя пару лет отношений проснулся с кредитом и в пустой квартире.

Женщина унесла все, что можно. Здесь был мебельный гарнитур достаточно хороший и удобный, а на следующий день не осталось ничего, в том числе не плинтусов и светильников.

Аферист из Tinder уже звучит как устоявшееся выражение. Зарабатывают даже на мелочах. Кто-то реализует долгосрочные проекты, а кому-то хватает и просто вкусно поесть.

Раскрывается обман именно в тот момент, когда приходится расплачиваться за это мимолетное счастье. Вот как сейчас — в ресторане, когда спутник, плотно и дорого пообедав, нашел предлог, чтобы убежать до того, как надо закрывать счет.

Еще просят купить билеты до встречи и присылают ссылку на подменный сайт — деньги уходят мошенникам. По подсчетам специалистов по борьбе с киберпреступлениями, только за майские праздники так украли почти четыре миллиона рублей.

«Мужчина будет более объемно рассказывать о каких-то своих делах, проблемах. Может даже присылать скрины так называемых документов — человеку нужно прям срочно получить деньги, это делается для того, чтобы женщина не успела подумать», — объясняет психолог Елена Сорокина.

Счастливые истории, конечно, бывают, но реже. Психологи уверяют — чаще всего на сайтах ищут партнера на один вечер. И чтобы исключить риски попасть на мошенников — правила на подобных сайтах нужно ужесточить.

Психолог Марсель Сультеев считает, что на сайтах знакомств следует указывать реальные фото, номер телефона, и, желательно, паспортные данные. А чтобы и вовсе исключить риск быть обманутым, психологи рекомендуют знакомиться вживую.

Несмотря на огромное количество приложений, в офлайне тоже организуют встречи, где можно найти вторую половинку. В Москве стали практиковать быстрые свидания, где за пару часов можно вживую пообщаться сразу с несколькими партнерами. Там распознать мошенника будет намного проще, чем на этапе переписки.