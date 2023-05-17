Пошлые шутки и переглядывания: как распознать «подкаты» от коллеги с работы

Вероятность служебного романа между мужчиной и женщиной присутствует всегда. Как распознать признаки симпатии со стороны коллеги?

Зачастую при появлении романтической искры между двумя коллегами это замечают все, кроме них самих. О том, как распознать неравнодушие со стороны человека с работы, 5-tv.ru рассказала клинический психолог Инна Паустовская.

«Первое — это когда человек ищет встреч. То есть, на работе чаще подходит, подходит к рабочему месту, находит какие-то поводы. Зачастую какие-то рабочие поводы, чтобы можно было больше увидеть человека и начинает проявлять знаки внимания. Например, мужчина может принести шоколадку, пирожное», — сказала эксперт.

Также влюбленный коллега начинает говорить на отвлеченные от работы темы. Ему важно узнать об интересах понравившегося сотрудника, его особенностях и предпочтениях.

Обычно флиртующий сотрудник регулярно ищет повод лишний раз пообщаться, даже если в этом нет необходимости. В том числе заинтересованная сторона может предложить объекту обожания провести время вне офиса. Например, позвать «на чашечку кофе», чтобы якобы обсудить события с работы или отдохнуть после тяжелого дня.

«Это основные такие признаки, которые не все замечают, думая, что это, наверное, просто так, из вежливости общается или так общается со всеми. Главное здесь обратить внимание, что так общаются не со всеми, что это не просто супердружелюбный человек», — объяснила Паустовская.

По словам психолога, когда мужчине нравится коллега по работе, то он бессознательно старается занять больше пространства вокруг нее. Например, широко поставить ноги или облокотиться на стену. Будто бы он хочет показать объекту симпатии свою силу и способность защитить от опасности.

Также мужчина может поправлять волосы перед понравившейся коллегой или трогать свое лицо — особенно если смотрит на женщину. Ему бессознательно хочется заявить о себе, поэтому он касается подбородка или бороды при виде потенциальной избранницы.

«Более прямолинейные мужчины могут начать отбрасывать шутки сексуального характера, делать комплименты женщине, отдельным ее частям тела, что тоже отличает подкат мужской от подката женского. Кстати, женщины тоже делают комплименты, но делают их весьма робко», — резюмировала психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему возникает страсть на рабочем месте и чем грозит служебный роман.