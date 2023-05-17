«Ощущает себя вассалом»: Лавров резко высказался о Макроне

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Лавров: Макрон ощущает себя «вассалом» США

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Страны Запада уже начинают платить по счетам за «дружбу» с США, считает министр.

Россия во внешней политике не делала разворот на Восток, поскольку она евразийская и евро-тихоокеанская держава. И всегда была таковой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию вассалом Китая. Министр заявил, в основе отношений Москвы и Пекина лежат добрососедство, дружба и сотрудничество.

Чего не скажешь о других партнерах — Европе и США. Государства Старого Света уже страдают от неравных отношений и начинают платить по счетам.

Цены на энергоносители взлетели, а деньги, которые были запланированы на выплату пенсий, зарплат и пособий, тратят на оружие для Украины.

«Макрон, видимо, ощущает свою беспомощность, когда он уже не первый год говорит про стратегическую автономию Евросоюза. Он ощущает себя вассалом Соединенных Штатов. Европа полностью утратила свою самостоятельность, что бы там Макрон ни говорил про „стратегическую автономию“, а Жозеп Боррель ни декларировал о необходимости Европе быть активнее в Индо-Тихоокеанском регионе, Европа уступила все свои позиции Североатлантическому альянсу», — сказал Лавров.

Запад продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины, ставя целью максимально ослабить Россию. Но Лавров не исключает, что украинский кризис может закончиться тем, что США бросят своих союзников, как это было в Египте и Афганистане.

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