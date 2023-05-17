Военкор «Известий» разоблачила фейки ВСУ об островах под Херсоном

Съемочной группе «Известий» удалось снять кадры, прямо доказывающие, что украинские боевики не захватывали острова на Днепре. Это не больше, чем информационный вброс. Основавшись там, они бы основали мощный плацдарм для захвата левого берега. Поэтому наши военные контролируют этот участок особо внимательно. На месте убедилась военкор «Известий» Натали Графчикова.