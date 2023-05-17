Легкомоторный самолет разбился во время взлета в Коми

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 48

На борту находились два человека. В каком они состоянии?

Легкомоторный самолет разбился во время взлета в Коми

Фото: 5-tv.ru

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Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee при взлете разбился в республике Коми, около населенного пункта Усть-Кулум. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что самолет зацепился за линию электропередачи и рухнул. На борту было два человека, они живы, их осматривают медики. По некоторым данным, травмы получил только пилот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок получил страшные ожоги на рейсе Москва-Хургада. На маленькую девочку пролили кипяток.

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Легкомоторный самолет разбился во время взлета в Коми

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