Легкомоторный самолет разбился во время взлета в Коми
| Происшествия Эксклюзив 48
На борту находились два человека. В каком они состоянии?
Фото: 5-tv.ru
Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee при взлете разбился в республике Коми, около населенного пункта Усть-Кулум. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что самолет зацепился за линию электропередачи и рухнул. На борту было два человека, они живы, их осматривают медики. По некоторым данным, травмы получил только пилот.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний ребенок получил страшные ожоги на рейсе Москва-Хургада. На маленькую девочку пролили кипяток.
Читайте также
+21° 767 мм рт. ст.
33%
33%
79.98
0.88 87.16
1.07
0.88 87.16
1.07
Нашли ошибку?