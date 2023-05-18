Неожиданная встреча: жители Южно-Сахалинска застали за трапезой молодого медведя
Жители Южно-Сахалинска застали за трапезой молодого медведя
Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Haasmann; 5-tv.ru
Косолапый ничуть не смутился прохожим и продолжил жевать листья лопуха.
Даже непрошенные гости не смогли отвлечь дальневосточного медведя от трапезы. Хищника жители Южно-Сахалинска встретили на окраине города. В этот момент косолапый аппетитно жевал лопухи.
Несколько раз мишка снисходительно посмотрел в сторону людей, но с места не пошевелился. Хотя на него залаяли собаки. Медведь сохранил невозмутимое и продолжил отрывать листья лопуха.
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