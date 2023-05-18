«Не тешили иллюзиями»: Песков о попытках давления США на Иран

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25

Песков: РФ и Иран будут выстраивать взаимовыгодные отношения, несмотря на давление США

«Не тешили иллюзиями»: Песков о попытках давления США на Иран

Фото: www.globallookpress.com / Jerzy Dabrowski

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Москва и Тегеран стремятся к укреплению отношений, и давление Запада для них не помеха.

В Кремле отреагировали на планы США конфисковать активы Ирана в ответ на его решение о сделке по строительству железной дороги совместно с российской стороной. Своим мнением с журналистами поделится пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Иран или Россию, которые ищут подлинно выгодного сотрудничества», — прокомментировал он.

По словам Пескова, в России и Иране, а также группе некоторых других стран, уже сумели адоптироваться к давлению Запада. Он отметил, что оно не является препятствием для совместной работы, которая полностью соответствует национальным интересам государств.

Накануне, 17 мая, стало известно, что РФ и Иран заключили сделку о строительстве ж/д участка Решт — Астара. Глава РФ Владимир Путин назвал совместный проект Москвы и Тегерана важным событием для транспортной инфраструктуры во всем мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как железная дорога объединила Россию и Иран.

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