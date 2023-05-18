Гособвинение запросило для Ройзмана* штраф в размере 260 тысяч рублей

Гособвинитель по делу, возбужденному в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, призвал взыскать с него сумму в размере 260 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который побывал на заседании Октябрьского суда.

Уточняется, что обвинитель изначально называл для Ройзмана штраф в размере 280 тысяч рублей по делу «о дискредитации Вооруженных сил РФ». Однако с учетом смягчающих обстоятельств инстанция обязала политика выплатить 260 тысяч рублей.

Известно, что смягчающими обстоятельствами для Ройзмана стали два несовершеннолетних ребенка, а также положительные характеристики, предоставленные суду.

По данным следствия, экс-мэр Екатеринбурга во время своих политических рассуждений для ролика на YouTube-канале допустил слова, которые подрывают авторитет российской армии. Сам Ройзман любые обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе обысков у экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана нашли визитку экс-главы СБУ.

* — признан иноагентом в РФ.