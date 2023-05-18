Гособвинение запросило для Ройзмана* штраф в размере 260 тысяч рублей

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19

Изначально сумма составляла 280 тысяч рублей. Почему она уменьшилась?

Гособвинение запросило для Ройзмана* штраф в размере 260 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Антон Буценко

Читайте нас в: Дзен Новости

Гособвинитель по делу, возбужденному в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, призвал взыскать с него сумму в размере 260 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который побывал на заседании Октябрьского суда.

Уточняется, что обвинитель изначально называл для Ройзмана штраф в размере 280 тысяч рублей по делу «о дискредитации Вооруженных сил РФ». Однако с учетом смягчающих обстоятельств инстанция обязала политика выплатить 260 тысяч рублей.

Известно, что смягчающими обстоятельствами для Ройзмана стали два несовершеннолетних ребенка, а также положительные характеристики, предоставленные суду.

По данным следствия, экс-мэр Екатеринбурга во время своих политических рассуждений для ролика на YouTube-канале допустил слова, которые подрывают авторитет российской армии. Сам Ройзман любые обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе обысков у экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана нашли визитку экс-главы СБУ.

* — признан иноагентом в РФ.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
80.76
0.78 87.57
0.41
Любое сложное дело начинается с малого: китайский совет дня на четверг, 1...

Последние новости

14:33
«Разговаривать нечего»: в офисе Зеленского сделали громкое заявление в адрес России
14:30
Млечный путь: IVAN — о семье, любви, карьере и любимой Гусенице из шоу «Маска»
14:30
Попадут в руки России: почему США боятся допустить украинцев к полетам на F-16
14:28
Лукашенко заявил, что Россия была готова на «невыгодный» договор с Украиной
14:26
Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации
14:23
Зеленский на G7 запросил проведение мирного саммита по Украине без России

Сейчас читают

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023