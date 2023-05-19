От торговых портов до поддержки семьи: как меняется жизнь в России

Другой логистический маршрут — Северный морской путь — стал одним из локомотивов развития российской экономики в сфере экспорта. Увеличение грузооборота, среди прочего, дает новые рабочие места, а снижение безработицы и рост реальных доходов, в свою очередь, влияют на социальную стабильность в целом. О комплексном подходе к поиску новых точек роста экономики рассказал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Здесь уж точно начинается Россия. Певек — самый северный порт страны. Он почти исчез в 90-е годы. Сегодня на Чаунский губе зарождается новая жизнь.

На рейде то и дело появляются гиганты отечественного ледокольного флота, к слову, единственного в мире. А у стенки порта пришвартован «Ломоносов» — уникальная плавучая АЭС. Просто Певек — ключевой пункт Северного морского пути. Самой короткой и безопасной транспортной артерии между Европой и Азией.

«Маршрут, который в настоящее время защищен от недружественных действий. Мир круто изменился в 2022 году, радикально изменился, изменился по воле Запада. Запад ведет себя недружественно в отношении Китая. Может получиться так, что Северный морской путь для Китая будет очень важен как безопасный, защищенный и надежно работающий маршрут», — считает политолог Василий Колташов.

С 2014 года поток грузов по Севморпути уже вырос в девять раз. Вместе с ним растут мощности российских портов за Полярным кругом. Сегодня по самой кромке ледяной шапки планеты везут нефть и газ, удобрения и металлы. И чем больше этих караванов, тем масштабнее планы у тех, кто живет на берегу.

«Это увеличение грузооборота, я думаю, что это, наверное, увеличение количества рабочих мест. Наверное, будут произведены реконструкции прежде всего терминалов», — заявил генеральный директор ООО «Терминал Сероглазка» Владимир Вальтер.

«Прошла курсы „Радиоэлектромеханика“, вникла в процесс. И планирую дальше здесь работать, развиваться», — рассказала монтажник радиоэлектронной аппаратуры Наталья Сковпень.

И изобретать будущее. Так звучит слоган дальневосточного производства умных счетчиков. Российского до последней буквы в коде программного обеспечения.

«Вот в этих ректорах как раз-таки и происходит биосинтез нужного нам белка — будущей молекулы инсулина», — рассказывает ученый.

Еще здесь создают лекарства почти для каждой отрасли медицины. Раньше часть сырья закупали за границей. Теперь все больше говорят о лекарственном суверенитете

«Мы разрабатываем таким образом, чтобы абсолютно не отличаться от тех аналогов, которые какое-то время продавались на рынке, сейчас некоторые из них продаются. Вообще я считаю что большая часть уже замещена. Нет такой терапевтической группы, в которой не было бы российских лекарств», — рассказывает директор Научно-исследовательского центра «Герофарм» Роман Драй.

Все это — символ того, что российская экономика обретает новые точки роста. Причем, начиная с самых основ. В этом году, например, львиная доля бюджетных мест в российских вузах досталась инженерам, технологам, специалистам по информационной безопасности. Именно таким специалистом Влад станет уже через четыре года, сейчас он на втором курсе Дальневосточного федерального университета.

«Так как компании появляются буквально каждый день, каждый месяц точно, компании все больше будут думать о безопасниках, эта специальность будет расти, и расти, и расти», — уверен студент ДВФУ Влад Кеналь.

Расти в мире, окруженном коптерами и роботами. Таким будущее страны видят создатели целой образовательной платформы из Санкт-Петербурга.

«Потреблять — это одно дело, а понимать, уметь производить, программировать, разрабатывать — это очень важно. Данные устройства могут применяться во всех областях», — отметил директор робототехнической компании Алексей Гагарин.

Уже в этом году банки страны столкнулись с настоящим кредитным бумом. На четверть выросли займы в промышленности и производстве. Не отстает и ипотека. Новое жилье решили приобрести на 16% больше россиян.

Семья Субботиных — как раз из числа счастливчиков. Ипотека с господдержкой позволила им сменить старую однушку на трешку в новом доме.

«У каждого члена семьи есть своя собственная комната, чему мы очень рады», — поделилась Наталья Субботина.

И это похоже на новую успешную концепцию. Потому, что вместе с ростом реальных доходов, снижается безработица. Нефтепереработка увеличивается. Но растут и бюджетные доходы, с продажей углеводородов никак не связанные. В поисках новых точек роста, экономика России похоже нашла опоры, которые не просто позволят двигаться вперед. Но и изменить к лучшему жизнь каждого.