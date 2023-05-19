Юлия Савичева о своем первом гонораре: «Мне было семь или восемь лет»

Артистку многие знают, как выпускницу «Фабрики звезд», но на самом деле ее творческий путь начался гораздо раньше.

Певица Юлия Савичева рассказала о первом гонораре в творческой карьере. О первых шагах на сцене артистка рассказала 5-tv.ru за кулисами музыкального фестиваля MGIMO Stars. Широкую известность исполнительница приобрела совсем юной — в 16 лет она стала участницей легендарного проекта «Фабрика звезд». Это был второй сезон популярного шоу под наставничеством и руководством Максима Фадеева.

Как выяснилось, даже не в 16 лет начался путь Савичевой к славе. Первые концерты она давала еще маленькой девочкой. И уже тогда узнала, что за возможность выйти на сцену и блистать перед зрительным залом еще и платят. Но тому ребенку денег совсем не хотелось — счастьем была одна только возможность почувствовать себя настоящим артистом.

«Я была в ДКиТ МАИ (Дворца культуры и техники Московского Авиационного Института. — Прим. ред.), это были новогодние спектакли, и я отыграла десять спектаклей в главной роли. И тогда был мой первый гонорар. Мне было то ли семь, то ли восемь лет. Я не помню (сколько денег получила. — Прим. ред.), это к родителям. Мне вообще было все равно, знаете ли, главное — что я звезда была и все такое, среди взрослых. Мы купили одежду. 90-е годы, понимаете, они были сложные», — вспоминала певица.

Музыкальный фестиваль MGIMO Stars состоялся в Москве при поддержке «Русской медиагруппы» на концертной площадке одного из ведущих вузов страны — МГИМО (Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. — Прим. ред.). Крупнейшее студенческое событие страны было приурочено к указу президента Владимира Путина объявить 2023-й годом педагогики и наставничества.

Мероприятие собрало на сцене лучших студентов университета и популярных артистов эстрады. Звезды «Русского радио» исполнили свои хиты вместе с молодыми талантами из МГИМО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого Юлия Савичева назвала лучшим артистом года. Размышляя, кому отдать звание артистки года, она выбирала между Мари Краймбрери и Люсей Чеботиной.