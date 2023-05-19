В Сыктывкаре ввели карантин из-за птичьего гриппа

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Такие же меры действуют в 17 районах Москвы. Что стало причиной?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

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Еще в одном регионе России вспышка птичьего гриппа — его обнаружили в Сыктывкаре. Установлено, что носителями вируса стали несколько погибших чаек. В местах, где они обитали, вирусологи ввели карантин.

Ареал распространения гриппа только растет. Зараженных птиц обнаружили и в Калининграде рядом с местным озером. Теперь в городе и 20-ти областных поселках также введен карантин.

Ранее высокопатогенный вирус нашли у диких птиц, которые обитали у Борисовского пруда в Москве. Из-за этого в опасной зоне оказались 17 районов столицы. Среди них — Марьино, Люблино, Печатники и Царицыно. Санитарные врачи предупреждают — в местах, где действует карантин, запрещено разводить птиц, гулять и проводить сельхозярмарки.

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