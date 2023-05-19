Застыл у камер: Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7

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Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool; 5-tv.ru

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Американского лидера пришлось направлять руками.

Джо Байден потерялся в Хиросиме. Президент США приехал на саммит G7, который стартует в Японии, но попал в очередную неловкую ситуацию еще до его начала.

Ему потребовалось около минуты, чтобы понять, куда именно нужно встать для фотографирования. Помогали главе Белого дома первая леди, японский премьер-министр и даже его супруга.

Сработало это не сразу. На какое-то время Байден застыл, повернувшись спиной к камерам — его пришлось буквально направлять руками.

Мемориальный парк мира в ХиросимеМемориальный парк мира в Хиросиме. Фото: www.globallookpress.com / POOL

Только после этого фотосессия состоялась. Особых красок ситуации добавляет то, что происходило все в мемориальном парке, посвященном жертвам американского ядерного удара в 1945 году.

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