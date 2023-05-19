Застыл у камер: Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7
Джо Байден потерялся в Хиросиме на саммите G7
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool; 5-tv.ru
Американского лидера пришлось направлять руками.
Джо Байден потерялся в Хиросиме. Президент США приехал на саммит G7, который стартует в Японии, но попал в очередную неловкую ситуацию еще до его начала.
Ему потребовалось около минуты, чтобы понять, куда именно нужно встать для фотографирования. Помогали главе Белого дома первая леди, японский премьер-министр и даже его супруга.
Сработало это не сразу. На какое-то время Байден застыл, повернувшись спиной к камерам — его пришлось буквально направлять руками.
Мемориальный парк мира в Хиросиме.
Только после этого фотосессия состоялась. Особых красок ситуации добавляет то, что происходило все в мемориальном парке, посвященном жертвам американского ядерного удара в 1945 году.
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