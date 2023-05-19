МИД РФ: для 500 граждан США запрещен въезд в Россию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 260 0

Данная мера стала ответом на американские санкции.

МИД РФ: для 500 граждан США запрещен въезд в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В порядке контрмер закрывается въезд в Россию для 500 американцев. Это — ответ на американские санкции. Полный список размещен на сайте МИД РФ.

Среди граждан США, которым запрещен въезд в РФ, не только «знаковые» фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти. В их числе также сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники «аналитических» центров.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», — говорится в заявлении МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что наказание за деструктивные действия США будет неотвратимым.

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