Россия полностью освободила Артемовск

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 486 0

Пригожин: Артемовск полностью освобожден

Россия полностью освободила Артемовск

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бои за город с украинскими националистами шли долгое время.

Артемовск полностью перешел под контроль России, об этом сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бои за город продолжались долгое время, ВСУ удерживали его, переводя в город дополнительные силы, в том числе мобилизованных солдат, используя их буквально как «пушечное мясо». По свидетельствам очевидцев, в последней фазе украинские боевики взрывали жилые дома, чтобы осложнить освобождение города российскими силами.

Тема:
Спецоперация
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