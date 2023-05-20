Россия полностью освободила Артемовск

Бои за город с украинскими националистами шли долгое время.

Артемовск полностью перешел под контроль России, об этом сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бои за город продолжались долгое время, ВСУ удерживали его, переводя в город дополнительные силы, в том числе мобилизованных солдат, используя их буквально как «пушечное мясо». По свидетельствам очевидцев, в последней фазе украинские боевики взрывали жилые дома, чтобы осложнить освобождение города российскими силами.