«Интриги не вышло»: Косторная получила предложение руки и сердца от Куницы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Косторная получила предложение руки и сердца от Куницы

«Интриги не вышло»: Косторная получила предложение руки и сердца от Куницы

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Возлюбленный фигуристки к поступку подготовился основательно. Поэтому будущая его супруга тот день запомнит на долгие годы.

В жизни фигуристки Алены Косторной грядут большие перемены. Ей недавно возлюбленный Георгий Куница сделал предложение руки и сердца. Спортсменка хотела событие сохранить некоторое время в тайне, но интриги не получилось.

«Интриги не вышло. 15.05.2023 действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков», — сообщила Косторная в социальной сети.

Предложение руки и сердца Георгий Куница сделал Алене Косторной во время полета на воздушном шаре. Фото: Instagram* / georgy_kunitsa, aliona_officialnew

В подтверждение радостного события она опубликовала фотографию своей руки и возлюбленного, на которых красуются кольца. Оказалось, что Куница к предложению подготовился основательно. Чтобы оно было романтичным, ярким и запоминающимся, фигурист устроил полет на воздушном шаре. Поднявшись в небо, он и предложил любимой стать его законной супругой. Косторная ответила согласием. Когда именно состоится торжество, пара пока не решила.

К слову, роман с Куницей Косторная перестала скрывать в прошлом году. Осенью спортсмены стали чаще общаться. Кроме того, узнать друг друга им помогали совместные тренировки. Проведенное вместе время дало понять им, что их тянет друг другу и стоит перейти на новый уровень отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сибирячка случайно узнала о замужестве.

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