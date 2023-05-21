Как российские бойцы отбивали Артемовск — видео с передовой
Политический статус города превосходит его военно-стратегическое значение, поэтому Киев пытался всеми силами отбить населенный пункт.
Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru
Город Артемовск, объявленный Зеленским неприступной крепостью, взят русскими штурмовыми отрядами. Надо признать, ВСУ и брошенные на усиление наемники сопротивлялись до последнего.
Политический статус города превосходит его военно-стратегическое значение. В последние дни Киев попытался даже отбить населенный пункт, организовав наступление на флангах. Хотели создать угрозу масштабного окружения и вынудить наши войска оставить фактически освобожденный Артемовск.
Но далеко продвинуться у киевских отрядов не получилось. Уложив в полях сотни своих солдат и оставив десятки единиц техники, они так и не разжали клещи, в то время как наши штурмовики в городских кварталах прогрызли оборону последних укрепрайонов Артемовска.
Репортаж с передовой Дмитрия Зименкина.
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