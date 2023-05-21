Как российские бойцы отбивали Артемовск — видео с передовой

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Политический статус города превосходит его военно-стратегическое значение, поэтому Киев пытался всеми силами отбить населенный пункт.

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

Город Артемовск, объявленный Зеленским неприступной крепостью, взят русскими штурмовыми отрядами. Надо признать, ВСУ и брошенные на усиление наемники сопротивлялись до последнего.

Политический статус города превосходит его военно-стратегическое значение. В последние дни Киев попытался даже отбить населенный пункт, организовав наступление на флангах. Хотели создать угрозу масштабного окружения и вынудить наши войска оставить фактически освобожденный Артемовск.

Но далеко продвинуться у киевских отрядов не получилось. Уложив в полях сотни своих солдат и оставив десятки единиц техники, они так и не разжали клещи, в то время как наши штурмовики в городских кварталах прогрызли оборону последних укрепрайонов Артемовска.

Репортаж с передовой Дмитрия Зименкина.

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