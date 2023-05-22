Точки роста: какие отрасли экономики в России самые перспективные

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Российская экономика развивается, несмотря на санкции Запада.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt; 5-tv.ru

Россия находится, следуя восточной философии, на одном из перекрестков своего развития. Какие отрасли самые перспективные, где будут точки роста и какие профессии будут востребованы, разбирался Максим Облендер.

Здесь все прозрачно: станки выходят на производственные мощности, трудоустроено уже 300 рабочих, продукция в ассортименте. БОПЭТ-пленка – для упаковки товаров, изоляции проводов, ее используют даже в космических скафандрах. А ведь всего каких-то полгода назад мы только следили за открытием этого завода.

Вопреки семи тысячам санкций, которые, по мнению Запада, должны были расправиться с российской экономикой! А она все это время только обретает новые точки роста.

Подробности - в репортаже.

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