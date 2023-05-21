В минфине США боятся не «дотянуть» до 15 июня из-за проблемы госдолга

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Глава Минфина Йеллен: США могут не «дотянуть» до 15 июня, не решив вопрос с госдолгом

В минфине США боятся не «дотянуть» до 15 июня из-за проблемы госдолга

Фото: www.globallookpress.com / A. Laule

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Крайний срок для увеличения потолка госдолга — 1 июня, иначе наступит дефолт.

США могут не «дотянуть» до 15 июня, если власти не решат вопрос с увеличением потолка госдолга. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает NBC.

«Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», — сказала глава минфина.

Йеллен отметила, что с 15 июня ожидаются серьезные налоговые платежи, однако стране может не хватить денег до этой даты. «Жесткий» крайний срок для увеличения потолка госдолга — 1 июня, подчеркнула министр.

До этого президент США Джо Байден не исключил дефолта в стране в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме. По словам американского лидера, он не может гарантировать, что республиканцы не «спровоцируют дефолт».

Байден уже несколько раз безуспешно пытался договориться с Конгрессом о повышении потолка госдолга, который у США превысил 31 триллион долларов. Если консенсуса достичь так и не получится, то дефолт в стране может наступить уже 1 июня. А в 2024 году уровень госдолга США может подняться до 125,8% ВВП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден попросил журналиста «заткнуться» после вопроса о дефолте в США.

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