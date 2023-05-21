«Никаких танцев!» — в центре Москвы на оператора напали за съемку «разврата»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

В Москве мужчины напали на оператора, снимающего танцы, назвав его гендерной проституткой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; Telegram / GeneSiS life; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Двоих мужчин вывели из себя развлечения молодежи в центре столицы в то время, как идет спецоперация.

Двое мужчин напали на оператора, снимавшего танцы в центре Москвы, на Никольской улице. Об этом сообщили потерпевшие от действий агрессивных незнакомцев в своем Telegram-канале, опубликовав видео инцидента.

На кадрах видно, как двое крепких, агрессивно настроенных бородатых мужчин оскорбляют молодого человека, называют его «гнидой» и «гендерной проституткой», а также угрожают ему «вырвать глотку».

Суть претензий грозных незнакомцев сводилась к тому, что молодой человек и его друзья якобы снимают и распространяют «разврат», в то время как «идет война», имея в виду специальную военную операцию по защите Донбасса.

Словами мужчины не ограничились и разбили оператору камеру. После этого они быстро покинули место конфликта, не дожидаясь прибытия вызванной потерпевшими полиции.

Молодые люди передали правоохранителям фото- и видеокадры нападения и написали заявление. Потерпевшие хотят наказать агрессивных мужчин по закону и возместить ущерб.

«Мы бы хотели, чтобы этих людей нашли и наказали. По закону. По всем правилам», — заявили потерпевшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера VERBEE избили за два часа до концерта в Саранске.

Тема:
Спецоперация
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