«Никаких танцев!» — в центре Москвы на оператора напали за съемку «разврата»
В Москве мужчины напали на оператора, снимающего танцы, назвав его гендерной проституткой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; Telegram / GeneSiS life; 5-tv.ru
Двоих мужчин вывели из себя развлечения молодежи в центре столицы в то время, как идет спецоперация.
Двое мужчин напали на оператора, снимавшего танцы в центре Москвы, на Никольской улице. Об этом сообщили потерпевшие от действий агрессивных незнакомцев в своем Telegram-канале, опубликовав видео инцидента.
На кадрах видно, как двое крепких, агрессивно настроенных бородатых мужчин оскорбляют молодого человека, называют его «гнидой» и «гендерной проституткой», а также угрожают ему «вырвать глотку».
Суть претензий грозных незнакомцев сводилась к тому, что молодой человек и его друзья якобы снимают и распространяют «разврат», в то время как «идет война», имея в виду специальную военную операцию по защите Донбасса.
Словами мужчины не ограничились и разбили оператору камеру. После этого они быстро покинули место конфликта, не дожидаясь прибытия вызванной потерпевшими полиции.
Молодые люди передали правоохранителям фото- и видеокадры нападения и написали заявление. Потерпевшие хотят наказать агрессивных мужчин по закону и возместить ущерб.
«Мы бы хотели, чтобы этих людей нашли и наказали. По закону. По всем правилам», — заявили потерпевшие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера VERBEE избили за два часа до концерта в Саранске.
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