Вулкан Этна извергнулся в Италии и завалил города пеплом
Извержение вулкана Этна парализовало работу аэропорта в итальянской Катании
Фото, видео: www.globallookpress.com / Angela Platania; 5-tv.ru
Движение в провинции Катания почти полностью парализовано. Аэропорт Фонтанаросса пришлось закрыть.
Пеплопад накрыл итальянскую провинцию Катания в результате мощного извержения вулкана Этна. Из-за выбросов практически полностью парализовано движение в регионе. Даже закрыли аэропорт Фонтанаросса.
Города буквально завалило сажей. Людей призывают оставаться дома — пока специальные службы ликвидируют последствия извержения.
Читайте также
+8° 767 мм рт. ст.
93%
93%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?