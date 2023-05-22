Уникальный ребенок: как по дате рождения выявить талант малыша

Нумеролог Колегова: чтобы определить число судьбы, следует сложить дату рождения ребенка
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov
Инструкция позволит понять, какая сфера деятельности подходит именно вашему ребенку.
Заботиться о ребенке и помогать ему проявлять творческие способности — задача каждого родителя, желающего лучшего для своего чада. Понять, к чему у малыша есть врожденный интерес, а что навредит его развитию, помогут нумерология и числа судьбы. Об этом заявила основательница школы нейронумерологии Дарья Колегова.
«Для того, чтобы определить число судьбы ребенка, необходимо воспользоваться следующей подсказкой: например, день рождения малыша 5 мая 2013-го. Нужно прибавить все числа: 0+5+0+5+2+0+1+3=16=1+6 = число судьбы 7», — рассказала специалист изданию «Страсти».
Число 1 — «Руководитель»
Лидер от природы, «капитан команды».
Черты: независимость, решительность, сила воли, инициативность.
Число 2 — «Дипломат/консультант»
Интуитивно понимает, когда нужно решить конфликтную ситуацию.
Черты: спокойствие, дипломатичность, дар убеждения, миролюбие.
Число 3 — «Актер»
Харизматичность, умение «всем нравиться».
Черты: привлекает к себе излишнее внимание, общительный, артистичный, оратор.
Число 4 — «Финансист/архитектор»
Ответственный, самостоятельный, его привлекает стабильность и комфорт.
Черты: прагматичность, практичность, трудолюбие, терпение.
Число 5 — «Ученый/исследователь»
Быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.
Черты: любознательность, свободолюбие, находчивость.
Число 6 — «Филантроп/доктор»
Доброжелательный, чуткий, с желанием помогать другим.
Черты: обаятельность, доброта, эмоциональность, сострадание.
Число 7 — «Мудрец»
Мудрость, умение предугадывать и предчувствовать развитие ситуаций.
Черты: проницательность, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность.
Число 8 — «Спортсмен»
Силен, вынослив и настойчив. Редко устает физически.
Черты: сила, обаяние, стойкость, образованность, целеустремленность.
Число 9 — «Творец»
Уникальный ребенок с собственным взглядом на мир.
Черты: разносторонние интересы, воображение, бескорыстие, милосердие, великодушие.
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