Уникальный ребенок: как по дате рождения выявить талант малыша

Инструкция позволит понять, какая сфера деятельности подходит именно вашему ребенку.

Заботиться о ребенке и помогать ему проявлять творческие способности — задача каждого родителя, желающего лучшего для своего чада. Понять, к чему у малыша есть врожденный интерес, а что навредит его развитию, помогут нумерология и числа судьбы. Об этом заявила основательница школы нейронумерологии Дарья Колегова.

«Для того, чтобы определить число судьбы ребенка, необходимо воспользоваться следующей подсказкой: например, день рождения малыша 5 мая 2013-го. Нужно прибавить все числа: 0+5+0+5+2+0+1+3=16=1+6 = число судьбы 7», — рассказала специалист изданию «Страсти».

Число 1 — «Руководитель»

Лидер от природы, «капитан команды».

Черты: независимость, решительность, сила воли, инициативность.

Число 2 — «Дипломат/консультант»

Интуитивно понимает, когда нужно решить конфликтную ситуацию.

Черты: спокойствие, дипломатичность, дар убеждения, миролюбие.

Число 3 — «Актер»

Харизматичность, умение «всем нравиться».

Черты: привлекает к себе излишнее внимание, общительный, артистичный, оратор.

Число 4 — «Финансист/архитектор»

Ответственный, самостоятельный, его привлекает стабильность и комфорт.

Черты: прагматичность, практичность, трудолюбие, терпение.

Число 5 — «Ученый/исследователь»

Быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.

Черты: любознательность, свободолюбие, находчивость.

Число 6 — «Филантроп/доктор»

Доброжелательный, чуткий, с желанием помогать другим.

Черты: обаятельность, доброта, эмоциональность, сострадание.

Число 7 — «Мудрец»

Мудрость, умение предугадывать и предчувствовать развитие ситуаций.

Черты: проницательность, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность.

Число 8 — «Спортсмен»

Силен, вынослив и настойчив. Редко устает физически.

Черты: сила, обаяние, стойкость, образованность, целеустремленность.

Число 9 — «Творец»

Уникальный ребенок с собственным взглядом на мир.

Черты: разносторонние интересы, воображение, бескорыстие, милосердие, великодушие.

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