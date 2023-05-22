Уникальный ребенок: как по дате рождения выявить талант малыша

|
Полина Долгова
Полина Долгова 152 0

Нумеролог Колегова: чтобы определить число судьбы, следует сложить дату рождения ребенка

Уникальный ребенок: как по дате рождения выявить талант малыша

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov

Читайте нас в: Дзен Новости

Инструкция позволит понять, какая сфера деятельности подходит именно вашему ребенку.

Заботиться о ребенке и помогать ему проявлять творческие способности — задача каждого родителя, желающего лучшего для своего чада. Понять, к чему у малыша есть врожденный интерес, а что навредит его развитию, помогут нумерология и числа судьбы. Об этом заявила основательница школы нейронумерологии Дарья Колегова.

«Для того, чтобы определить число судьбы ребенка, необходимо воспользоваться следующей подсказкой: например, день рождения малыша 5 мая 2013-го. Нужно прибавить все числа: 0+5+0+5+2+0+1+3=16=1+6 = число судьбы 7», — рассказала специалист изданию «Страсти».

Число 1 — «Руководитель»

Лидер от природы, «капитан команды».

Черты: независимость, решительность, сила воли, инициативность.

Число 2 — «Дипломат/консультант»

Интуитивно понимает, когда нужно решить конфликтную ситуацию.

Черты: спокойствие, дипломатичность, дар убеждения, миролюбие.

Число 3 — «Актер»

Харизматичность, умение «всем нравиться».

Черты: привлекает к себе излишнее внимание, общительный, артистичный, оратор.

Число 4 — «Финансист/архитектор»

Ответственный, самостоятельный, его привлекает стабильность и комфорт.

Черты: прагматичность, практичность, трудолюбие, терпение.

Число 5 — «Ученый/исследователь»

Быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.

Черты: любознательность, свободолюбие, находчивость.

Число 6 — «Филантроп/доктор»

Доброжелательный, чуткий, с желанием помогать другим.

Черты: обаятельность, доброта, эмоциональность, сострадание.

Число 7 — «Мудрец»

Мудрость, умение предугадывать и предчувствовать развитие ситуаций.

Черты: проницательность, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность.

Число 8 — «Спортсмен»

Силен, вынослив и настойчив. Редко устает физически.

Черты: сила, обаяние, стойкость, образованность, целеустремленность.

Число 9 — «Творец»

Уникальный ребенок с собственным взглядом на мир.

Черты: разносторонние интересы, воображение, бескорыстие, милосердие, великодушие.

Ранее 5-tv.ru писал, как смена фамилии влияет на будущее человека.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

13:20
ФСБ предотвратила теракт в Оренбургской области
13:18
В освобожденном Артемовске началось предварительное разминирование
13:16
Весь в отца: Леонид Якубович впервые показал не известного публике сына
13:04
Пашинян назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
12:49
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
12:38
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 24 мая

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Медленно, но верно: что ждет Зеленского в «проклятую дату Украины» через год
«Симбиоз этно и рока»: SНАМАN об участии в рок-опере «Князь Владимир»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023