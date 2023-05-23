С хорошим дисконтом: как найти достойную недвижимость без услуг риелтора

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Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

При выборе недвижимости эксперты советуют сначала определиться с целью покупки

С хорошим дисконтом: как найти достойную недвижимость без услуг риелтора

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Для того чтобы выбрать недорогое, но комфортное жилье, существует несколько лайфхаков от профессионалов.

Чтобы правильно выбрать новое жилье, которое будет и недорогим, и одновременно комфортным, нужно приложить некоторые усилия. Издание aif.ru спросило у опытных специалистов, с чего стоит начать выбирать недвижимость.

В одном их мнения сошлись: нужно сперва понять, для чего вам недвижимость. Так, вместо комнаты в доме лучше выбрать студию, в которой можно жить с комфортом. Очевидно, что не стоит брать квартиры в аварийных объектах.

«Есть и менее однозначные, но подходящие в отдельных случаях варианты. Например, квартиры с видом на кладбище. Риелторы в объявлениях так и пишут: „Всегда тихие соседи“. И если такое расположение не смущает, квартиру можно приобрести с хорошим дисконтом», — отметила директор по маркетингу Виктория Салюк.

Покупая квартиру на первой стадии строительства дома, нужно учесть локацию, инфраструктуру, этаж, вид из окна и множество других нюансов. При правильном и разумном выборе жилье можно будет выгодно сдавать.

Но эксперты советуют ни в коем случае не приобретать жилье у застройщика с плохой репутацией, какими бы выгодными ни были условия. Квартиры и дома в элитных районах сдаются быстрее, но также есть смысл и в местах возле университетов, куда каждый год приезжают студенты к началу учебного года.

В небольших городах квартиру можно сдавать посуточно для тех, кто приезжает в командировки. А места с историей особенно востребованы у туристов. Однако любая недвижимость все-таки имеет свои особенности и индивидуальна в плане инвестиций.

«При принятии решения о покупке или продаже недвижимости важно обратиться за консультацией к опытному юристу или экспертизе недвижимости, которые смогут оценить текущую ситуацию на рынке и предоставить квалифицированные рекомендации», — посоветовал эксперт Павел Лебедев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать вторичку и не нажить проблем при покупке.

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