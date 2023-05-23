В Свердловской области нашли тело погибшей 15-летней девочки
По предварительной информации, подросток мог совершить самоубийство.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В Слободо-Туринском районе Свердловской области нашли тело пропавшей 15-летней девочки. Об этом сообщило издание Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Тело подростка было обнаружено в реке Туре. Предположительно, незадолго до кончины девочка была не одна, а с сестрой.
«В неполной семье воспитываются шесть детей, погибла младшая. Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР», — сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.
По словам местных жителей, вторая девочка вернулась домой живой и невредимой. Однако о случившемся она не стала рассказывать взрослым.
15-летняя девочка пропала несколько дней назад. Ее поиски вели не только правоохранительные органы, но и волонтеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Сертолово Ленинградской области обнаружили тело ребенка. Младенец лежал в канализации в районе жилого комплекса на севере населенного пункта.
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