Опасный силикон: врач рассказал, чем опасна большая искусственная грудь

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Хирург Молотков: силиконовая грудь может привести к проблемам с позвоночником

Опасный силикон: врач рассказал, чем опасна большая искусственная грудь

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Пластический хирург рассказал, как импланты могут повлиять на здоровье женщины.

Пластический хирург Никита Молотков рассказал, чем опасна большая силиконовая грудь. По его словам, импланты могут привести к серьезной нагрузке на позвоночник. А это, в свою очередь, ведет к нарушению осанки, появлению сколиоза и к образованию грыж в межпозвоночных дисках.

Специалист отметил, что именно по этим причинам женщины, которые имеют большую грудь от природы, обращаются к врачам, чтобы ее уменьшить. Молотков отметил, что большие импланты могут стать причиной растяжения кожи на молочных железах и к стремительному обвисанию груди.

«Нужно понимать, что чем больше имплант, тем больший объем полости под него должен создать пластический хирург во время операции. А это, несомненно, ведет к большой травме, что впоследствии увеличивает риск послеоперационных осложнений, а также может привести к нарушению чувствительности молочных желез», — рассказал пластический хирург изданию «Газета.ру».

Врач отметил, что при значительном увеличении груди силиконовые эндопротезы начнут виднеться из-под кожи. Они будут заметны из-за недостатка мягких тканей над ними.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли многочисленные пластические операции привести к внезапной смерти.

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