Опасный силикон: врач рассказал, чем опасна большая искусственная грудь

Пластический хирург рассказал, как импланты могут повлиять на здоровье женщины.

Пластический хирург Никита Молотков рассказал, чем опасна большая силиконовая грудь. По его словам, импланты могут привести к серьезной нагрузке на позвоночник. А это, в свою очередь, ведет к нарушению осанки, появлению сколиоза и к образованию грыж в межпозвоночных дисках.

Специалист отметил, что именно по этим причинам женщины, которые имеют большую грудь от природы, обращаются к врачам, чтобы ее уменьшить. Молотков отметил, что большие импланты могут стать причиной растяжения кожи на молочных железах и к стремительному обвисанию груди.

«Нужно понимать, что чем больше имплант, тем больший объем полости под него должен создать пластический хирург во время операции. А это, несомненно, ведет к большой травме, что впоследствии увеличивает риск послеоперационных осложнений, а также может привести к нарушению чувствительности молочных желез», — рассказал пластический хирург изданию «Газета.ру».

Врач отметил, что при значительном увеличении груди силиконовые эндопротезы начнут виднеться из-под кожи. Они будут заметны из-за недостатка мягких тканей над ними.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли многочисленные пластические операции привести к внезапной смерти.