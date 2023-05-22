Волноваться не о чем: в Севастополе проводятся учебные стрельбы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 22 мая на Северном молу проходили боевыеучения

Волноваться не о чем: в Севастополе проводятся учебные стрельбы

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Губернатор города рассказал, что все спокойно.

Сегодня, 22 мая, в Севастополе слышали громкие звуки. Кого-то это напугало. Но на самом деле в городе все спокойно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что шум связан с тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

«Громкие звуки в городе — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя успокоил местных жителей, заявив, что в городе все тихо.

К слову, граждане Севастополе и не были взволнованы.

«Я так и думала»;

«Спасибо большое за информацию и за отличную работу наших ребят»;

«Все хорошо, это панику нагнетают они специально», — комментируют пост подписчики губернатора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что малый противолодочный корабль «Онега» вышел на боевые учения в Белое море. Об этом рассказывала пресс-служба Северного флота.

Корабль предназначен для поиска и ликвидации подводных лодок в ближней морской и прибрежных зонах.

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Волноваться не о чем: в Севастополе проводятся учебные стрельбы

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