Страшные кадры смертельного ДТП в Хабаровске: жертву пытались спасти прохожие

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Появилось видео с места смертельного ДТП в Хабаровске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Минивэн вылетел на тротуар и раздавил 24-летнюю девушку.

Страшная авария из-за халатности двух водителей произошла в Хабаровске. Минивэн спешил повернуть налево на желтый сигнал светофора. В это время по встречной неслась легковушка, которую после ДТП вынесло на тротуар с пешеходами.

Под колесами оказалась 24-летняя девушка. На ее спасение кинулись все, кто находился рядом. Люди вручную стали поднимать машину.

Пострадавшую достать получилось, а вот спасти — нет. Девушка скончалась по дороге в больницу. Местные СМИ пишут, что водителя легковушки ранее лишили прав за пьянство за рулем, однако документ он в ГИБДД не сдал.

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