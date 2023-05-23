США на пороге катастрофы: чем грозит дефолт

Эфирная новость 51 0

Со дня на день у правительства могут кончиться деньги, чтобы рассчитываться по обязательствам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Америка на пороге экономической катастрофы. Со дня на день у правительства могут кончиться деньги, чтобы рассчитываться по обязательствам. Оттянуть финансовый крах позволит увеличение потолка госдолга. Для этого Байдену нужно одобрение Конгресса. Но республиканцы не спешат идти навстречу самоуверенному президенту-демократу. Александр Якименко выяснял, чем может кончиться противостояние.

Биржевые брокеры старательно вымучивают из себя улыбки — на церемонии закрытия очередного торгового дня в Нью-Йорке. Но атмосфера на торгах — отнюдь не праздничная. Биржи замерли в ожидании, чем закончится новый раунд переговоров между президентом США и главой Палаты представителей.

Инвесторы находятся в режиме ожидания. Активность упала почти до нуля, все внимание приковано к переговорам о потолке госдолга. Ждут решения, а его все нет и нет. 

Американский банк Goldman Sachs заявил, что США могут объявить технический дефолт уже 8 или 9 июня. По прогнозам минфина это случится вообще первого числа. Именно тогда у правительства могут кончиться деньги, и оно не сможет рассчитываться по своим обязательствам. Занять еще мешает потолок госдолга. Его уже фактически достигли, но и поднять потолок не могут — республиканцы против.

Подробнее — в репортаже.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

10:41
В Свердловской области нашли тело погибшей 15-летней девочки
10:36
«Не надо меня вмешивать»: Ксения Бородина прошлась по наглым мошенникам из сети
10:26
«Этого мало»: Боррель заявил о начале обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16
10:18
Путин назначил нового главу управления президента по вопросам госслужбы
10:12
Гладков сообщил о госпитализации двух раненых белгородцев
10:01
«Двух мальчиков и девочку»: Прохор Шаляпин захотел детей от трех разных женщин

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023