Выбирался из горящего авто со сломанной ногой: ДТП с такси в Волгограде

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Такси загорелось после ДТП с иномаркой в Волгограде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Charles M. Vella; 5-tv.ru

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Автомобиль такси врезался в иномарку и от удара загорелся.

Огненное ДТП в Волгограде — автомобиль такси врезался в иномарку и от удара загорелся.

Как сообщают очевидцы, отечественная легковушка ехала с явным превышением скорости. И водитель поздно заметил, что машина перед ним остановилась на светофоре. В результате аварии таксист сломал ногу, но сумел выйти из горящей машины.

После его госпитализировали. Пострадали и пассажиры в иномарке, которые находились на заднем сидении и не были пристегнуты.

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