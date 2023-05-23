В Британии буйволы сбежали от фермера и искупались в бассейне роскошного особняка

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Когда хозяева виллы позвонили в полицию, то им не сразу поверили.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Zucchi; 5-tv.ru

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Стадо буйвалов буквально пронеслось по территории роскошного особняка в Британии. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как животные вполне по-хозяйски искупались в бассейне, а затем порезвились во дворе и вытоптали сад с редкими цветами.

Когда хозяева позвонили в полицию, то им не сразу поверили, однако позже выяснилось, что эти буйволы сбежали от местного фермера. Их удалось поймать — животные не пострадали, чего не скажешь о резиденции — сумму ущерба страховая компания оценила в 25 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно два с половиной миллиона рублей.

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