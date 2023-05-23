В тихом омуте? Кого больше всего на Украине боится Зеленский

Политик пытается заменить мэров городов на военную администрацию. Остался один человек. Кто он?

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает проводить кампанию по борьбе с коррупцией в стране и под этим предлогом давит на руководителей городов. О том, что за внутриполитическая борьба идет сейчас в стране — рассказал автор РИА Новости Михаил Катков.

Все началось с ареста мэра Одессы Геннадия Труханова в начале мая. Оказалось, что сделка, совершенная им в 2016-м, нанесла ущерб городу почти в три миллиона долларов. Тем не менее, он вышел на свободу под залог. По делу с мэром проходят несколько городских чиновников и бизнесменов.

Украинские СМИ считают, что дело Труханова — реальная борьба Зеленского с коррупцией, а вот противники главы государства думают, что это такая своеобразная система давления на регионы, а в Одессе, вообще планируют создать городскую военную администрацию и полностью взять под контроль местные финансы.

Однако это первый чиновник, «страдающий» от политических заговоров в стране. В прошлом, 2022 году, на год отстранили от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Власть в город тут же была передана военной администрации.

В этом году, в апреле, своего поста лишился мэр Полтавы Александр Мамай, которого суд приговорил к пяти годам условного заключения. Затем — мэр Харькова, которого аж два раза наказали за использование русского языка, а у главы штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана вообще отобрали украинский паспорт за другое гражданство.

Но самое интересное, кто всех этих чиновников на Украине пытается оправдать и защитить? Конечно же, мэр Киева Виталий Кличко, пишет автор РИА Новости.

«Его отношения с Зеленским всегда были напряженными. Кличко позиционирует себя как поборника свободы и демократии, сторонника местного самоуправления», — заявил эксперт.

По сути, сейчас глава государства пытается подавить оппозицию. Следующим ударом Зеленского, по мнению украинского политолога Константина Бондаренко, будет именно Кличко.

«На Украине осталось всего три сильных региональных лидера: Кличко, мэр Львова Андрей Садовой и глава Днепропетровска Борис Филатов. Никто из них не сможет отсидеться или договориться с Зеленским, потому что ему нужны не союзники, а безропотные исполнители», — заявил Бондаренко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Кличко может свергнуть Зеленского с поста президента.