Больше не сэкономить: какие опасности могут ожидать российских туристов в Грузии

Недавно Россия возобновила прямые авиарейсы с Грузией. Но насколько выгодно и удобно отдыхать в этой стране?

Цены на грузинские курорты значительно увеличились еще со времен пандемии коронавируса. Причем выросла не только стоимость отелей, но и цены в ресторанах и кафе. К заказу обычно добавляют 10-20% стоимости за обслуживание, российские карты не обслуживаются, а обмен рублей на грузинские лари производят с комиссией. О том, каких сюрпризов можно ожидать от отдыха в Грузии, пишет aif.ru.

Фейковые фото гостиницы

В курортном городе Батуми, например, апартаменты можно снять за 2400 рублей в сутки. Но только весной, когда курортный сезон еще не начала. В самый разгар наплыва туристов эта же квартира может обойтись в 12 тысяч рублей в сутки. Чем дальше от моря, тем дешевле, но есть плюс — в Грузии дешевое такси. Однако при выборе апартаментов стоит убедиться, что там есть бойлер с водой, и заранее обзавестись сим-картой с хорошим мобильным интернетом. За него, кстати, тоже придется отдать немало — семь гигабайт обойдутся в 500 рублей.

Заоблачные цены на все

Еда в грузинских супермаркетах подорожала с 2020 года примерно в три раза. Местные жители говорят, что иногда проще оптом заказать замороженную еду из Турции, чем покупать ее в своем городе.

Обед из трех блюд в среднем обойдется вам в 1200-1500 рублей на человека. Стритфуд дешевле — шаурму, чебуреки или шашлык можно купить за приемлемую цену. А знаменитый батумский рынок лучше вообще обходить стороной.

«Новичкам ничего брать не рекомендую. Впарят несвежий товар, обвесят. Мы привыкли, а туристы удивляются», — заявил гид Арчил Капанадзе.

Неправильная сдача и отношение к туристам

В кафе, магазинах, ресторанах и такси зачастую могут недодать сдачу. Некоторые видят в туристах «дойных коров» и стараются обвести по максимуму. При этом обслуживание в заведениях, по словам местных, оставляет желать лучшего.

«Батуми пытается изобразить из себя Дубай, но у него не получается. На самом деле, мы — стандартный советский курорт с экстремально завышенными в летнее время ценами», — призналась хозяйка мини-отеля Нонна Церетели.