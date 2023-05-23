Движение «Маньяки. Культ убийств*» попало в список террористов в России

Сторонников этого движения задерживали в разных регионах России на протяжении долгого времени.

Международное движение МКУ («Маньяки. Культ убийств»*) внесено в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Движение было создано на Украине и пропагандировало неонацистскую идеологию с целью образовать «расово чистое государство». Участники движения формировали культ насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха.

В январе 2022 года ВС РФ запретил в РФ «М. К. У»*, признав ее террористической.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть»* в Москве.

* — сообщество внесено в единый список террористических организаций ФСБ и запрещено на территории России.