Движение «Маньяки. Культ убийств*» попало в список террористов в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Росфинмониторинг внес «М. К. У.*» в перечень террористов и экстремистов

Движение «Маньяки. Культ убийств*» попало в список террористов в России

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

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Сторонников этого движения задерживали в разных регионах России на протяжении долгого времени.

Международное движение МКУ («Маньяки. Культ убийств»*) внесено в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Движение было создано на Украине и пропагандировало неонацистскую идеологию с целью образовать «расово чистое государство». Участники движения формировали культ насилия, стимуляцию убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха.

В январе 2022 года ВС РФ запретил в РФ «М. К. У»*, признав ее террористической.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть»* в Москве.

* — сообщество внесено в единый список террористических организаций ФСБ и запрещено на территории России.

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