«Со сцены увезли на скорой»: что сгубило звезду «Короля Лира» Александра Зайцева

Знаменитый артист работал на износ. Даже плохое самочувствие не было для него помехой — он выходил на сцену на радость любимому зрителю. Могло ли это сыграть с ним злую шутку?

Скончавшийся на 64-м году жизни актер Александр Зайцев тяжело болел и последние полгода был прикован к постели. Об этом 5-tv.ru сообщила руководитель пресс-службы Рязанского театра драмы Катерина Цыганкова.

Артист, как уточняется, служил в этом театре на протяжении около 40 лет. По ее словам, Зайцев почувствовал недомогание в преддверии премьеры одного из его спектаклей.

«Несмотря на тяжелое состояние, он до последнего был на сцене. Только когда он фактически не смог двигаться, его прям со сцены увезли на скорой. Он с октября лежал дома и вчера от нас ушел», — прокомментировала представитель театра.

Цыганкова добавила, что никому не было известно, чем именно болел актер. Он продолжал показывать свое волевые качества и выходить на сцену: за это в том числе его любили не только зрители, но и труппа.

«Он был предан своей профессии и до последних своих физических возможностей был на сцене», — заключила Цыганкова.

Покойный запомнился зрителю игрой в спектаклях «Король Лир» по Уильяму Шекспиру, «Бешеные деньги» по Александру Островскому и многим другим. За вклад в культурное наследие он был удостоен почетного звания заслуженного артиста России.

Также Зайцев играл в кино. Среди известных работ с его участием — фильмы «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра» и другие.

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