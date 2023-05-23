В Петербурге прозвучали последние звонки
Выпускников 9 и 11 классов в городе почти 74 тысячи.
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
В России уже второй день звучат последние звонки. Торжественные церемонии проходят в школах Петербурга. Выпускников 9-х и 11-х классов в городе почти 74 тысячи.
Впереди у них — важные испытания — экзамены, которые стартуют уже в пятницу. Но сейчас они прощаются со школой, говорят спасибо учителям и танцуют школьный вальс.
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