Внезапный ареал: черепахи атаковали садоводов на юге России

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Черепахи стали поедать огороды на юге России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Во всем, как это часто бывает, виноваты люди.

Огороды на юге России пожирают черепахи. Они массово захватывают территории, уничтожая растительность.

Причем, не только в своем обычном ареале обитания. Но и в совсем уж нетипичных для этих пресмыкающихся районах.

Как выяснилось, виноваты в этом люди, отпускающие на свободу надоевших питомцев. Но проблема в том, что эти животные способны существовать в среднем полвека и постоянно хотят есть. Корреспондент Анна Воропай в Международный день черепах выясняла, как бороться с этим нашествием.

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Внезапный ареал: черепахи атаковали садоводов на юге России

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