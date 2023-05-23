Турецкие силовики поддерживают Эрдогана на фоне небывалого давления Запада

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Эксперт Стародубцев: Силовики, разведка и армия полностью поддерживают Эрдогана

Турецкие силовики поддерживают Эрдогана на фоне небывалого давления Запада

Фото: www.globallookpress.com / Ak Party

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Накануне второго тура выборов президента обстановка в Турции накалилась до предела.

Полиция, разведка и армия Турции поддерживают Реджепа Тайипа Эрдогана в президентской избирательной кампании на фоне мощного давления Запада. Об этом заявил обозреватель Иван Стародубцев в комментарии ИА SM-News.

По его словам, накануне второго тура выборов главы государства внутриполитическая ситуация в стране крайне напряжена. Поэтому особенно важно, кого поддерживает силовой блок: МВД, Генштаб, рода войск и национальная разведывательная организация MİT.

«В условиях такого напряжения, конечно, силовой блок выходит на первый план. Заметьте, что глава МВД Сулейман Сойлу каждый день выступает в прямом эфире с интервью, говоря что-то о Западе. То есть, МВД четко обозначает позицию Турции. И это одновременно — очень символическое послание и внутри турецкого общества. <…> То есть, он обращается не только в Западу, он обращается и к внутритурецкой аудитории Запада. Тем коллаборантам или интересантам того, чтобы Эрдоган ушел», — отметил Стародубцев.

В то же время в стране активизировались агенты влияния Запада — всевозможные некоммерческие организации и фонды. По словам эксперта, американское посольство и миссия НАТО в Турции едва ли не ежедневно объявляет набор на вакантные должности с соответствующими целями и задачами.

«Турция в этом смысле изнутри уязвима. Поэтому неслучайно, что МВД говорит: „я с Эрдоганом“», — указал Стародубцев.

Он также констатировал, что позиции турецкой власти сильно пошатнулись. Об этом говорит то, что даже Кемаль Кылычдароглу — кандидат с самым низким рейтингом среди оппозиционных деятелей — сумел составить конкуренцию действующему президенту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Реджеп Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве в президентские выборы в Турции.

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