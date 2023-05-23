Число пострадавших от действий украинской ДРГ под Белгородом увеличилось до 13

Число пострадавших от действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) под Белгородом увеличилось до 13. Об этом сообщили власти региона, передает РИА Новости.

В настоящее время преступники разгромлены. Режим КТО в регионе снят. Всего в результате слаженной работы сотрудников ФСБ, Росгвардии, служащих Вооруженных сил РФ были уничтожены более 70 террористов из Украины.

Вторжение нацформирований в Минобороны объяснили тактикой киевского режима, который, потерпев поражение в Артемовске, перешел к терактам против мирного населения. Как проходила контртеррористическая операция — видел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.