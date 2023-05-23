Число пострадавших от действий украинской ДРГ под Белгородом увеличилось до 13

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В настоящее время преступники разгромлены. Режим КТО в регионе снят.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Число пострадавших от действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) под Белгородом увеличилось до 13. Об этом сообщили власти региона, передает РИА Новости.

В настоящее время преступники разгромлены. Режим КТО в регионе снят. Всего в результате слаженной работы сотрудников ФСБ, Росгвардии, служащих Вооруженных сил РФ были уничтожены более 70 террористов из Украины.

Вторжение нацформирований в Минобороны объяснили тактикой киевского режима, который, потерпев поражение в Артемовске, перешел к терактам против мирного населения. Как проходила контртеррористическая операция — видел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

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